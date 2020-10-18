İhlas Haber Ajansı

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TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 - Giresunspor: 1

1 berabere kaldı.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hasan Hüseyin Tetik, Cem Özbay


Ankaraspor: Berk Balaban, Mete Çelik, Gökhan Akkan, Barış Zeren (Umar dk. 59), Ali Ülgen, Halil İbrahim Esen, Doğukan Efe (Levent Gülen dk. 67) Stanojevic, Mbamba, Beykan Şimşek (Ali Rıza Kılıç dk. 80 ?), Erdem Çetinkaya


Yedekler: Kerem Vergilier, İlhami Siraçhan Nas, Fatih Kızılkaya, Tunahan Keskin, Etame


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Giresunspor: Tolgahan Acar, Hüsamettin Tut, Sadi Karaduman (Sergen Piçinciol dk. 46), Hayrullah Bilazer (Kerem Kalafat dk. 46), Diarra, Nalepa, Caner Hüseyin Bağ, Traore (Luz Junior dk. 68), Eren Tozlu, Mehmet Taş (Uzodimma dk. 46), Balde (Yasin Ozan dk. 90 ?)


Yedekler: Onurcan Piri, Arda Kılıç, Erol Can Akdağ, Muhammed Himmet Ertürk, Fatih Yılmaz


Teknik Direktör: Ümit Şengül


Goller: Beykan Şimşek (dk. 37) (Ankaraspor), Eren Tozlu (dk. 54) (Giresunspor)


Kırmızı kart: Stanojevic (dk. 88) (Ankaraspor)


Sarı kart: Traore (Giresunspor), Umar, Levent Gülen (Ankaraspor)

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