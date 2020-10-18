TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 - Giresunspor: 1

1 berabere kaldı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hasan Hüseyin Tetik, Cem Özbay
Ankaraspor: Berk Balaban, Mete Çelik, Gökhan Akkan, Barış Zeren (Umar dk. 59), Ali Ülgen, Halil İbrahim Esen, Doğukan Efe (Levent Gülen dk. 67) Stanojevic, Mbamba, Beykan Şimşek (Ali Rıza Kılıç dk. 80 ?), Erdem Çetinkaya
Yedekler: Kerem Vergilier, İlhami Siraçhan Nas, Fatih Kızılkaya, Tunahan Keskin, Etame
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Giresunspor: Tolgahan Acar, Hüsamettin Tut, Sadi Karaduman (Sergen Piçinciol dk. 46), Hayrullah Bilazer (Kerem Kalafat dk. 46), Diarra, Nalepa, Caner Hüseyin Bağ, Traore (Luz Junior dk. 68), Eren Tozlu, Mehmet Taş (Uzodimma dk. 46), Balde (Yasin Ozan dk. 90 ?)
Yedekler: Onurcan Piri, Arda Kılıç, Erol Can Akdağ, Muhammed Himmet Ertürk, Fatih Yılmaz
Teknik Direktör: Ümit Şengül
Goller: Beykan Şimşek (dk. 37) (Ankaraspor), Eren Tozlu (dk. 54) (Giresunspor)
Kırmızı kart: Stanojevic (dk. 88) (Ankaraspor)
Sarı kart: Traore (Giresunspor), Umar, Levent Gülen (Ankaraspor)