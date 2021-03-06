TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 - Menemenspor: 1

TFF 1.
Lig'in 25. haftasında Ankaraspor, sahasında Menemenspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Burak Cansız
Ankaraspor: Mejias, Levet Gülen, Ercan Yazıcı, Mudimu, Ali Ülgen (Gökhan Akkan dk. 83), Blagojevic, Barış Zeren (Tevfik Altındağ dk. 89 ?), Mahmut Akan, Olatunbosun, Engin Bekdemir (Halil İbrahim Esen dk. 57), Umar (Darko Bodul dk. 89 ?)
Yedekler: Berk Balaban, Mehmet Tuğrul Başkan, Azad Toptik, Aydın Karabulut
Teknik Direktör: Ümit Özat
Menemenspor: Emre Selen, Abdulkadir Öksüz, Ömer Şahbaş, Emir Han Topçu, Emre Batuhan Adıgüzel (Okan Yılmaz dk. 83 ?), Traore (Aydın Yılmaz dk. 70), Adamu, Tayfun Aydoğan (Berkay Samancı 90+5 ?), Omar, Rasheed (Mehmet Aydemiz dk. 83 ?), Simon Zenke (İsmail Haktan Odabaşı dk. 46)
Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Bekir Can Sönmez, Ba, Cem Çelik, Alaattin Hamza Ok
Teknik Direktör: Ümit Karan
Goller: Umar (dk. 19) (Ankaraspor), İsmail Haktan Odabaşı (dk. 90+2) (Menemenspor)
Sarı kartlar: Blagojevic, Engin Bekdemir, Umar, Halil İbrahim Esen, Ali Ülgen, Tevfik Ülgen (Ankaraspor), Emir Han Topçu (Menemenspor)