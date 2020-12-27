TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 - Yılport Samsunspor: 2

TFF 1.
Lig'in 16. haftasında Ankaraspor sahasında karşılaştığı Yılport Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Terzi, Deniz Caner Özaral
Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Mete Çelik, Fatih Kızılkaya, Halil İbrahim Esen (Bulbwa dk. 83 ?), Erdem Çetinkaya (Etame dk. 62), Barış Zeren (Doğukan Efe dk. 77), Stanojevic, Erıc Ayuk (Umar dk. 83 ?), Beykan Şimşek
Yedekler: Emre Koyuncu, Muzaffer Doğan, Mehmet Tuğrul Başkan, Furkan Eliaçık, Levent Gülen, Ali Rıza Kılıç
Teknik Direktör: Mehmet Ak
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Rahman Buğra Çağıran, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Guido Koçer (Ahmethan Köse dk. 65), Boli, Oppong, Gökhan Alsan (İlyas Kubilay Yavuz dk. 65), Ferhat Çulcuoğlu (Ercan Yazıcı dk. 83 ?), Oğuz Gürbulak (Yalçın Kılınç dk. 90+4 ?), Burak Çalık (Enes İslam İlkin dk. 83 ?)
Yedekler: Ahmet Altın, Plumain, Muhsin Yıldırım
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: Gökhan Alsan (dk. 25 pen.), Burak Çalık (dk. 77) (Yılport Samsunspor), Beykan Şimşek (dk. 40) (Ankaraspor)
Sarı Kartlar: Mete Çelik, Beykan Şimşek (Ankaraspor), Ferhat Çulcuoğlu (Yılport Samsunspor)