İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 - Yılport Samsunspor: 2

TFF 1.

Lig'in 16. haftasında Ankaraspor sahasında karşılaştığı Yılport Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Terzi, Deniz Caner Özaral


Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Mete Çelik, Fatih Kızılkaya, Halil İbrahim Esen (Bulbwa dk. 83 ?), Erdem Çetinkaya (Etame dk. 62), Barış Zeren (Doğukan Efe dk. 77), Stanojevic, Erıc Ayuk (Umar dk. 83 ?), Beykan Şimşek


Yedekler: Emre Koyuncu, Muzaffer Doğan, Mehmet Tuğrul Başkan, Furkan Eliaçık, Levent Gülen, Ali Rıza Kılıç


Teknik Direktör: Mehmet Ak


Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Rahman Buğra Çağıran, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Guido Koçer (Ahmethan Köse dk. 65), Boli, Oppong, Gökhan Alsan (İlyas Kubilay Yavuz dk. 65), Ferhat Çulcuoğlu (Ercan Yazıcı dk. 83 ?), Oğuz Gürbulak (Yalçın Kılınç dk. 90+4 ?), Burak Çalık (Enes İslam İlkin dk. 83 ?)


Yedekler: Ahmet Altın, Plumain, Muhsin Yıldırım


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Goller: Gökhan Alsan (dk. 25 pen.), Burak Çalık (dk. 77) (Yılport Samsunspor), Beykan Şimşek (dk. 40) (Ankaraspor)


Sarı Kartlar: Mete Çelik, Beykan Şimşek (Ankaraspor), Ferhat Çulcuoğlu (Yılport Samsunspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.