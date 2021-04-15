İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Ankaraspor: 2 - Altay: 2

TFF 1.

Lig'in 30. haftasında Ankaraspor sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Çağdaş Altay, Uygar Bebek, Murat Şener


Ankaraspor: Mejias, Ali Ülgen, Mudimu, Gökhan Akkan, Mahmut Akan (Mete Çelik dk. 37), Barış Zeren, Blagojevic, Erdem Çetinkaya, Samed Ali Kaya (Mehmet Tuğrul Başkan dk. 81 ?), Olatunbasun (Bodul dk. 90 ?), Pedersen


Yedekler: Berk Balaban, Halil İbrahim Esen, Tevfik Altındağ, Mustafa Batuhan Altıntaş, Hacı Ömer Doğru, Mehmet Burak Tarlabölen, Levent Gülen


Teknik Direktör: Mehmet Ak


Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Berkay Sulungöz, Murat Akça (İbrahim Öztürk dk. 69), Mehmet Erdem Uğurlu, Thiam (Mossoro dk. 69), Scuk (Zeki Yıldırım dk. 61), İlhan Depe (Deniz Kadah dk. 61), Regattin (Ziya Alkurt dk. 79), Erhan Çelenk, Paixao


Yedekler: Eren Karataş, Poko, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan, Cebrail Karayel,


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Goller: Samed Ali Kaya (dk. 9), Pedersen (dk. 50) (Ankaraspor), Scuk (dk. 26), Deniz Kadah (dk. 80) (Altay)


Sarı Kartlar: Murat Akça (Altay), Olatunbasun, Ali Ülgen (Ankaraspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.