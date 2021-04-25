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TFF 1. Lig: Ankaraspor: 3 - Bandırmaspor: 2

TFF 1.

Lig'in 32. hafta mücadelesinde, Ankaraspor sahasında Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti.



Maçtan Dakikalar


37. dakikada Hakan Bilgiç'in ortasında topa iyi yükselen Pote'nin kafa vuruşunu kaleci Mejias kurtardı.


39. dakikada Del Valle'nn ceza sahası dışından yaptığı vuruş az fakla auta gitti.


63. dakikada Erdem Çetinkaya'nın topuk pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umar arka direğe yaptığı yerden ortasında Samed Ali Kaya topu filelerle buluşturdu. 1-0


65. dakikada Erkan Taşkıran'nın ortasında topa iyi yükselen Del Valle düzgün bir kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1


71. dakikada Del Valle'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş ile takımını öne geçiren golü attı. 1-2


76. dakikada savunmada kaleci ile Abdurrahim Dursun anlaşamamasının ardından araya giren Pedersen berberlik golünü attı. 2-2


90+2. dakikada Ankaraspor'da kazanılan penaltıyı Pedersen gole çevirdi. 3-2



Stat: Osmanlı


Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Yıldırım, Kemal Mavi


Ankaraspor: Mejias, Ali Ülgen (Mustafa Batuhan Altıntaş dk. 72), Ercan Yazıcı, Gökhan Akkan, Mahmut Akan, Barış Zeren, Blagojevic (Mehmet Tuğrul Başkan dk. 42), Erdem Çetinkaya, Umar (Mudimu dk. 79), Olatunbosun (Samed Ali Kaya dk. 46), Pedersen


Yedekler: Berk Balaban, Tevfik Altındağ, Mete Çelik, Mehmet Burak Tarlabölen, Engin Bekdemir, Azad Topik


Teknik Direktör: Mehmet Ak


Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt, Orhan Ovacıklı, Hakan Bilgiç (Abdurrahim Dursun dk. 75), Mehmet Yiğit, Feyyaz Bilen, İshak Çakmak, Del Valle, Doğan Can Davas (Aygün Özışıkyıldız dk. 90 ?), Rayo (Selçuk Alibaz dk. 54), Erkan Taşkıran (Halilovic dk. 75), Pote (Rahmi Başaran dk. 90 ?)


Yedekler: Zülküf Özer, Fırat Arıkan, Berat Satılmış, Ali Serçek


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Samed Ali Kaya (dk. 63), Pedersen (dk. 76 ve 90+2 pen.) (Ankaraspor), Del Valle (dk. 65 ve 71) (Bandırmaspor)


Sarı Kartlar: Rayo, Doğan Can Davas, Pote (Bandırmaspor)

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