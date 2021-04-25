TFF 1. Lig: Ankaraspor: 3 - Bandırmaspor: 2

TFF 1.
Lig'in 32. hafta mücadelesinde, Ankaraspor sahasında Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
37. dakikada Hakan Bilgiç'in ortasında topa iyi yükselen Pote'nin kafa vuruşunu kaleci Mejias kurtardı.
39. dakikada Del Valle'nn ceza sahası dışından yaptığı vuruş az fakla auta gitti.
63. dakikada Erdem Çetinkaya'nın topuk pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umar arka direğe yaptığı yerden ortasında Samed Ali Kaya topu filelerle buluşturdu. 1-0
65. dakikada Erkan Taşkıran'nın ortasında topa iyi yükselen Del Valle düzgün bir kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
71. dakikada Del Valle'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş ile takımını öne geçiren golü attı. 1-2
76. dakikada savunmada kaleci ile Abdurrahim Dursun anlaşamamasının ardından araya giren Pedersen berberlik golünü attı. 2-2
90+2. dakikada Ankaraspor'da kazanılan penaltıyı Pedersen gole çevirdi. 3-2
Stat: Osmanlı
Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Yıldırım, Kemal Mavi
Ankaraspor: Mejias, Ali Ülgen (Mustafa Batuhan Altıntaş dk. 72), Ercan Yazıcı, Gökhan Akkan, Mahmut Akan, Barış Zeren, Blagojevic (Mehmet Tuğrul Başkan dk. 42), Erdem Çetinkaya, Umar (Mudimu dk. 79), Olatunbosun (Samed Ali Kaya dk. 46), Pedersen
Yedekler: Berk Balaban, Tevfik Altındağ, Mete Çelik, Mehmet Burak Tarlabölen, Engin Bekdemir, Azad Topik
Teknik Direktör: Mehmet Ak
Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt, Orhan Ovacıklı, Hakan Bilgiç (Abdurrahim Dursun dk. 75), Mehmet Yiğit, Feyyaz Bilen, İshak Çakmak, Del Valle, Doğan Can Davas (Aygün Özışıkyıldız dk. 90 ?), Rayo (Selçuk Alibaz dk. 54), Erkan Taşkıran (Halilovic dk. 75), Pote (Rahmi Başaran dk. 90 ?)
Yedekler: Zülküf Özer, Fırat Arıkan, Berat Satılmış, Ali Serçek
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Samed Ali Kaya (dk. 63), Pedersen (dk. 76 ve 90+2 pen.) (Ankaraspor), Del Valle (dk. 65 ve 71) (Bandırmaspor)
Sarı Kartlar: Rayo, Doğan Can Davas, Pote (Bandırmaspor)