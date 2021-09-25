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TFF 1. Lig: Gençlerbirilği: 1 - Boluspor: 0

TFF 1.

Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği sahasında ağırladığı Boluspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar


28. dakikada Zahit Çınar'ın sağ kanattan ceza sahası içine orta açtı. Yükselen topa kafayla karşılık veren Bertu'nun vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.


44. dakikada Gençlerbirliği savunmasının ceza sahasındaki hatasına voleyle karşılık veren Bregu'nun vuruşu kale direğinin yanından dışarı çıktı.


49. dakikada Kerem can sağ kanattan topu sol çaprazdaki Lualua ile buluşturdu. Savunmanın arasından gönderdiği ortayı sağ tarafa bırakan Barış Alıcı meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0


57. dakikada ceza sahasında Boluspor savunmasından baskıyla topu alan Lima kaleye dönerek sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak sol kale direğinden auta çıktı.


90. dakikada sol çaprazdan topu sürerek gelen Tugay Kacar kaleci Übeyd'le karşı karşıya geldi. Topu sol köşeye bırakmak isteyen Kacar'ın şutunu Übeyd çeldi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Seyfettin Ünal, Cemal Alpay, Veli Karakaya


Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Kerem Can Akyüz, Aksel Aktaş (Tshibola dk. 46), Grechyshkin, Barış Alıcı (Metehan Mert dk. 90+5 ?), Lualua (Musa Şahindere dk. 90+1 ?), Sandro Lima (Gökhan Gül dk. 83 ?), Eleke


Yedekler: Ramazan Köse, Muhammed Bayır, Rahmetulah Berişbek, Beliaiev, Sami Gökhan Altıparmak


Teknik Sorumlu: Metin Diyadin


Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit Cinar, Fethi Özer, Ali Keten, Abdurrahim Dursun, Abdurrahman Canlı (Tugay Kacar dk. 87 ?), Eray Ataseven (Arda Köksal dk. 80), Roshi, Bertu Alican Özyürek (Odah dk. 62), Bergu (Novak dk. 62), Kasongo


Yedekler: Ömer Alıcı, Arda Hilmi Şengül, Emin Bayram, Hakan Bilgiç, Erkam Reşmen, Talha Erdoğan,


Teknik Sorumlu: Reha Kemal Erginer


Gol: Barış Alıcı (dk. 49) (Gençlerbirliği)


Sarı Kartlar: Arda Kızıldağ, Tshibola, Lima, Mert Kula (Gençlerbirliği), Abdurrahman Canlı, Abdurrahim Dursun (Boluspor)

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