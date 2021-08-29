TFF 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 - Manisa FK: 3

TFF 1.
Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma konuk takım Manisa Futbol Kulübü'nün 3'lık galibiyeti ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Barış Alıcı'nın pasını alan Kazenga ceza sahası dışından denediği şutunu kaleci Birkan çıkardı.
24. dakikada Orgill'in ceza sahasının içine gönderdiği pası savuşturan Gençlerbirliği savunması, Kouter geri dönen topa sert bir vuruş yapmasıyla fileler sallandı. 0-1
38. dakikada orta sahadan ceza sahası içlerine kadar taşıyan Kazenga, sol çaprazdan denediği topu kaleci Birkan Tetik çeldi.
54. dakikada penaltı için topuna başına geçen Nizamettin Çalışkan, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 0-2
80. dakikada Nizamettin'in ceza sahası içinde sol çapraza bıraktığı topu alıp Gençlerbirliği savunmasını geçen Tormin topu filelere gönderdi. 0-3
Stat: Eryaman
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık, Levent Gümüşdere
Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Mert Kula, Kerem Can Akyüz (Musa Şahindere dk. 65), Grechyshkin, Tshibola, Rahmetullah Berişbek (Kerim Avcı dk. 46), Barış Alıcı (Arda Tuzcu dk. 84 ?), Kazenga (Sallalich dk. 65), Sandro Lima (İlker Karakaş dk. 57)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Serdarcan Eralp, Gökhan Gül, Furkan Şeker, Gökhan Altıparmak
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Manisa FK: Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Sadi Karaduman (Kubilay Aktaş dk. 46), Erhan Kara, Hakan Barış (Mustafa Durak dk. 65), Nizamettin Çalışkan, Kouter, Anıl Koç (Ouambe dk. 65), Orgill (Kemal Rüzgar dk. 84 ?), Sertaç Çam (Tormin dk. 73)
Yedekler: Samet Karabatak, Hakan Barış, Yiğit Kerem, Birkan Yılmaz, Muhammet Taha Şahin
Teknik Direktör: Mehmet Mesut Tüfenkoğlu
Goller: Kouter (dk. 24), Nizamettin Çalışkan (dk. 54 pen.), Tormin (dk. 80) (Manisa FK)
Sarı Kartlar: Mehmet Yılmaz (Manisa FK), Metehan Mert, Metin Diyadin, Sallalich (Gençlerbirliği)