TFF 1. Lig: Hatayspor: 0 - Fatih Karagümrük : 0

TFF 1.
Lig'de 4. hafta müsabakasında Hatayspor, Osmanlı Stadı'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile sahadan 0-0 beraberlik ile ayrıldı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Bersan Duran
Hatayspor: Akın Alkan, Hamza Gür, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Kubilay Sönmez, Helder Barbosa (Abid Rayane dk. 64), Yasin Güreler, Selim Ilgaz (Idır Qıjali dk. 79 ?), Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın (Loteteka Bokila dk. 86 ?)
Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Alican Özfesli, Mavga, Yasin, Furkan Şeker
Teknik Sorumlu: Murat Sönmez
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Arif Morkaya, Barış Başdaş, Dobrovoljc, Brahim Darri, Ramazan Civelek (Mervan Çelik dk. 73 ?), Zeki Yıldırım, Barış Özbek (Maximiliano Rojas dk. 86 ?), Koray Altınay, Nkasiobi Emeghara (Matar Sosseh dk. 64)
Yedekler: Bojan Saranov, Muzaffer Cem Kablan, Efe Tatlı, Turgut Doğan Şahin, Abdulhamit Yıldız, Bülent Cevahir
Teknik Sorumlu: Atılay Canel
Kırmızı Kart: Kubilay Sönmez (dk. 90) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Yasin Güreler, Sadi Karaduman, Helder Barbosa, Loteteka Bokila (Hatayspor), Nkasiobi Emeghara (Fatih Karagümrük)