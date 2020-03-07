TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0- Boluspor: 1

TFF 1.
Lig'in 26. haftasında Keçiörengücü sahasında Boluspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Aktepe
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Muhammet Yumak
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Cihan Can(Erdi Dikmen dk. 46) Hüsamettin Tut, Uğur Utlu, İshak Çakmak, Cem Ekinci, Burak Aydın (Süleyman Olgun dk. 77), Dialiba, Kone (Bokila dk. 56)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Devrim Taşkaya, Soner Gönül, Mendy
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Boluspor: Mosquera, Seth, İsmail Konuk, Fethi Özer, Gökhan Sazdağı (Kubilay Türk Yılmaz dk. 86 ?) , Cumali Bişi, Arif Morkaya, Melih Okutan, Halilovic, Mustafa Eskihellaç (Adilehou dk. 81?), Kidiric
Yedekler:Yavuz Aygün, Muhammed Şura Çetin, Nascimento, Emre Öztürk, Mutlu Güler
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Gol: Gökhan Sazdağı (dk. 23) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Hüsamettin Tut, Uğur Utku, Samet Akaydin (Keçiörengücü), Seth, Kidiric, Arif Morkaya (Boluspor)