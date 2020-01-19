TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - Eskişehirspor: 1

TFF 1.
Lig'in 18. haftasında Keçiörengücü sahasında Eskişehirspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Aktepe
Hakemler: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Terzi
Keçiörengücü: Metin, Erdi, Süleyman (Kone dk. 89 ?), Madinda, İshak (Burak dk. 46), Abdulkadir, Soner, Bokila, Samet, Diabang, Cem (Mendy dk. 82 ?)
Yedekler: Muhammed, Cihan, Uğur, Hüsamettin
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Eskişehirspor: Ekrem (Melih dk. 46), Mevlüt, Alperen, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan (Tolga dk. 65), Furkan, Mehmet Özcan, İbrahim (Onur dk. 78), Kıvanç, Mete, Cemali
Yedekler: Melih, Onur, Hasan, Bedirhan, Tolga, Sezgin, Metehan
Teknik Direktör: Mustafa Özer
Gol: Onur (dk. 88) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Mevlüt, Feyzi (Eskişehirspor), Samet, Madinda (Keçiörengücü)