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TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - Giresunspor: 0

TFF 1.

Lig'in 10. haftasında Keçiörengücü, sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Aktepe


Hakemler: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Kemal Mavi


Keçiörengücü: Metin Uçar, Hüsamettin Tut, Erdi Dikmen, Abdülkadir Korkut, Samet Akaydin, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Levy Madinda (Abdulkadir Kuzey dk. 89 ?), Famousa Kone, Theodore Mendy (Sertaç Çam dk. 76), Cem Ekinci


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, Rıdvan Şimşek, İshak Çakmak, Boubacar Diabang


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Giresunspor: Facchini, Muhammed Bayır, Muhammet Ertürk (Alpay Koçaklı dk. 60), Numan Çürüksu, Murat Akça (Ahmet Kesim dk. 22), Mehmet Taş, Bekir Yılmaz, Guy Landel, Yonathan Del Valle, Özgürcan Özcan, Raul Rusescu (Cristian Tanase dk. 74 ?)


Yedekler: Metin Erol, Uğur Akdemir, Orhan Aktaş, Stallone Limbombe, Alper Aydın


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Kırmızı Kart: Ahmet Kesim (dk. 81) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Süleyman Olgun, Erdi Dikmen, Theodore Mendy, Burak Aydın (Keçiörengücü), Bekir Yılmaz, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Raul Rusescu (Giresunspor)

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