TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - Hatayspor: 1

TFF 1.
Lig'in 15. haftasında Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Aktepe
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Uygar bebek, Seyfettin Ünal
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Uğur Utlu, Süleyman Olgun (Abdulkadir Kuzey dk. 90+4 ?), Sertaç Çam, Madinda (İshak Çakmak dk. 90+2 ?), Kone, Mendy (Cem Ekinci dk. 62)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, Burak Aydın, Soner Gönül
Hatayspor: Akın Alkan, Furkan Şeker, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Caner Hüseyin Bağ (Idır Quali dk. 77), Selim Ilgaz (Barbosa dk. 81 ?), Gökhan Karadeniz, Hamza Gür (Bokila dk. 38), Aabid
Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Alican Özfesli, Yasin Güreler
Sarı Kartlar: Yusuf Abdioğlu, Gökhan Karadeniz, Bokila (Hatayspor), Hüsamettin Tut (Keçiörengücü)
Goller: Bokila (dk. 90+2) (Hatayspor)