İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - Hatayspor: 1

TFF 1.

Lig'in 15. haftasında Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Aktepe


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Uygar bebek, Seyfettin Ünal


Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Uğur Utlu, Süleyman Olgun (Abdulkadir Kuzey dk. 90+4 ?), Sertaç Çam, Madinda (İshak Çakmak dk. 90+2 ?), Kone, Mendy (Cem Ekinci dk. 62)


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, Burak Aydın, Soner Gönül


Hatayspor: Akın Alkan, Furkan Şeker, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Caner Hüseyin Bağ (Idır Quali dk. 77), Selim Ilgaz (Barbosa dk. 81 ?), Gökhan Karadeniz, Hamza Gür (Bokila dk. 38), Aabid


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Alican Özfesli, Yasin Güreler


Sarı Kartlar: Yusuf Abdioğlu, Gökhan Karadeniz, Bokila (Hatayspor), Hüsamettin Tut (Keçiörengücü)


Goller: Bokila (dk. 90+2) (Hatayspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.