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TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - İstanbulspor: 0

TFF 1.

Lig'in 24. haftasında Keçiörengücü sahasında ağırladığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Aktepe


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Murat Şener, Bersen Duran


Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Aydin, Cihan Can, Hüsamettin Tut,  İshak Çakmak (Süleyman Olgun, dk. 68), Burak Aydın, Cem Ekinci (Devrim Taşkaya dk. 90 ?) , Madinda, Dialiba, Kone(Abdulkadir Kuzey dk. 82)



Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Diarra, Uğur Utlu, Soner Gönül




İstanbulspor: Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellinton, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Melih Kabasakal(Muhammed Enes Durmuş, dk. 68), Issah(Ali Dere dk. 78), Eslem Öztürk, Cajic, Papa(İbrahim Yılmaz dk. 75)



Yedekler: Halil Yiğit Yitmez, Uygar Mert Zeybek, Egehan Gök, Kağan Miray Bağış, Berkay Görmez, Tuncer Duhan Aksu, Emir Gökçe



Sarı kartlar: Melih Kabasakal (İstanbulspor) İshak Çakmak, Burak Aydın (Keçiörengücü)

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