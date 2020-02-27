TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - İstanbulspor: 0

TFF 1.
Lig'in 24. haftasında Keçiörengücü sahasında ağırladığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Murat Şener, Bersen Duran
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Aydin, Cihan Can, Hüsamettin Tut, İshak Çakmak (Süleyman Olgun, dk. 68), Burak Aydın, Cem Ekinci (Devrim Taşkaya dk. 90 ?) , Madinda, Dialiba, Kone(Abdulkadir Kuzey dk. 82)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Diarra, Uğur Utlu, Soner Gönül
İstanbulspor: Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellinton, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Melih Kabasakal(Muhammed Enes Durmuş, dk. 68), Issah(Ali Dere dk. 78), Eslem Öztürk, Cajic, Papa(İbrahim Yılmaz dk. 75)
Yedekler: Halil Yiğit Yitmez, Uygar Mert Zeybek, Egehan Gök, Kağan Miray Bağış, Berkay Görmez, Tuncer Duhan Aksu, Emir Gökçe
Sarı kartlar: Melih Kabasakal (İstanbulspor) İshak Çakmak, Burak Aydın (Keçiörengücü)