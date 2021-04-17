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TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 0 - Tuzlaspor: 1

TFF 1.

Lig'in 31. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Aktepe


Hakemler: Hakan Ceylan, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy


Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak (Melik Derin dk. 80 ?), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül, Uğur Utlu, Cem Ekinci (Hamidovic dk. 80 ?), Issah (İrfan Akgün dk. 56), Burak Aydın (Diabang dk. 69), Barış Alper Yılmaz, Eze


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Muharrem Cinan, Abdulkadir Korkut, Haşim Arda Sarman, Ilır Mustafa


Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz


Tuzlaspor: Metin Erol, Samet Asatekin, Arif Morkaya, Yohou, Ferhat Öztorun, Rotman, Gökcan Kaya, Ahmet Yazar (Muhammed Gönülaçar dk. 82 ?), Carius (Cajic dk. 67), Pucko (Yasin Güreler dk. 88 ?), Thuram (Özgür Can Özcan dk. 88?)


Yedekler: Angeler, İbrahim Halil Aksu, Berk Can Sevgi, Muhammed Sarıkaya


Teknik Direktör: Suat Kaya


Gol: Ahmet Yazar (dk. 26) (Tuzlaspor)


Sarı kartlar: Barış Alper Yılmaz, Metin Uçar (Keçiörengücü), Thuram, Arif Morkaya, Rotman, Pucko (Tuzlaspor)

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