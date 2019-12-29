TFF 1. Lig : Keçiörengücü: 1 - Akhisarspor: 0

TFF 1.
Lig'in ilk devresinin son maçında Keçiörengücü, sahasında Akhisarspor'u ağırladı. Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Cihan Aydın, Emrah Ünal, Kemal Mavi
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, İshak Çakmak, Cem Ekinci (Theodore Mendy dk. 80 ?), Madinda (Uğur Utlu dk. 74), Diabang, Kone (Burak Aydın dk. 90 ?)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, Abdulkadir Kuzey, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Alperen Babacan, Cocalic, Musa Nizam (Bertuğ Bayar dk.87 ?), Ali Kaan Güneren, Muhammet Reis (İrfan Hadzic dk. 77), Burhan Eşer, Çekdar Orhan, Erhan Çelenk (Onur Ayık dk.46), Cikalleshi
Yedekler: Milan Lukac, Halil Yeral, Ergin Keleş, Tolga Ünlü, Onur Akdeniz, Kadir Keleş
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Gol: Diabang (dk.47) (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Burak Aydın, Soner Gönül (Keçiörengücü)