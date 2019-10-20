TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Balıkesirspor: 0

TFF 1.
Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Hüseyin Aylak
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Rıdvan Şimşek dk. 63), Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın (İshak Çakmak dk. 84 ?), Cem Ekinci, Madinda, Mendy, Kone (Abdulkadir Kuzey dk. 89 ?)
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri, Furkan Çil, Mrsic, Mahatma Otoo (Malle dk. 69), Kethevoama (Anıl Taşdemir dk. 84 ?), İbrahim Halil Çolak (Abdülkadir Kayalı dk. 46), Rahmi Anıl Başaran
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Gol: Kone (dk. 45) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Doğa İşeri, Malle (Balıkesirspor), Metin Uçar, Mendy, İshak Çakmak (Keçiörengücü)