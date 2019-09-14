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TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - B.B. Erzurumspor : 0

TFF 1.

Lig'de 4. hafta müsabakasında Keçiörengücü, taraftarı önünde karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Stat: Aktepe


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hasan Hüseyin Tetik,


Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Uğur Utlu, Sertaç Çam, Boubacar Dialiba (Abdulkadir Kuzey dk. 86 ?), Burak Aydın, Kone (Bernard Mendy dk. 72), Levy Clement Madinda (İshak Çakmak dk. 82 ?)


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek, Cihan Can, Soner Gönül, Cem Ekinci


Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz


B.B. Erzurumspor: İbrahim Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç, Aykut Demir, Hasan Batuhan Artarslan, Mücahit Albayrak, Osman Çelik (Jugurtha Hamroun dk. 66), İbrahim Akdağ, Yusuf Emre Gültekin, Mehmet Murat Uçar (Gabriel Antoine Obertan dk. 55), Hasan Ayaroğlu, Oltan Karakullukçu (Rashad Muhammed dk. 55)


Yedekler: Kayacan Edoğan, Pote, Abdulcebrail Akbulut, Cem Barlık, Sefa Akgün, Jasmin Scuk, Gökhan Kardeş


Teknik Direktör: Uğur Bayarslan


Gol: Erdi Dikmen (dk. 50) (Keçiörengücü)


Sarı Kartlar: Uğur Utlu, Burak Aydın, Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü), Yusuf Emre Gültekin (B.B. Erzurumspor)

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