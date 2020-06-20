TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Bursaspor: 0

TFF 1.
Lig'in 29. haftasında Keçiörengücü, sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Tugay Numan Kaanoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Ömer Tevfik Özkoç
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Burak Aydın (Uğur Utlu dk. 78), Süleyman Olgun, Madinda (İshak Çakmak dk. 90 ?), Dialiba (Soner Gönül dk. 90 ?), Mendy (Cem Ekinci dk. 78), Kone
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, Abdulkadir Kuzey
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl (Ali Akman dk. 88 ?), Sedat Dursun, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Selçuk Şahin (Burak Altıparmak dk. 88 ?) Shen, Burak Kapacak (Serdar Özkan dk. 60), Traore, Özer Hurmacı (Recep Aydın dk. 73 ?), Kubilay Kanatsızkuş (Seleznov dk. 60)
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Emrullah Şalk, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Aykut Akgün
Gol: Kone (dk. 83) (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Özer Hurmacı (Bursaspor), Abdulkadir Korkut, Diabang (Keçiörengücü)