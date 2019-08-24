TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Osmanlıspor: 0

TFF 1.
Lig'de ikinci hafta müsabakasında Aktepe Stadı, sezonun ilk Ankara derbisine sahne oldu. Keçiörengücü, taraftarı önünde karşılaştığı Osmanlıspor derbisinden 1-0 galip ayrıldı.
Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki ekip sahaya siyah pankartla çıktı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Hakan Ceylan, Bersan Duran, Mehmet Emin Tuğral,
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Uğur Utku, Süleyman Olgun, Sertaç Çam, Cem Ekinci (Boubacar Dialiba dk. 62), Burak Aydın (İshak Çakmak dk. 79?), Kone (Devrim Taşkaya dk. 84 ?)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek, Cihan Can, Soner Gönül
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Osmanlıspor: Mele, Ali Ülgen, Mehmet Yiğit (Barış Zeren dk. 72), Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Hasan Kılıç, Ayuk, Sinan Kurt, Todorovic (Okan Deniz dk. 72), Mertan Caner Öztürk,
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Doğukan Efe, Kasım Sun, Halil İbrahim Esen, Tamer Aşık, Oğuz Yıldırım
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Gol: Boubacar Dialiba (dk. 69) (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Cem Ekinci (Keçiörengücü), Ayuk, Mehmet Yiğit, Blagojevic (Osmanlıspor)