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TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Ümraniyespor: 1

TFF 1.

Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü, Aktepe Stadı'nda karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Aktepe


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Bersan Duran


Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Erdi Dikmen, Samet Akaydin, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun (Levy Clement Madinda dk. 79 ?), Burak Aydın, Cem Ekinci (Theodore Mendy dk. 89 ?), Uğur Utlu, Sertaç Çam, Famoussa Kone (Abdulkadir Kuzey dk. 58)


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek, Cihan Can, İshak Çakmak


Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz


Ümraniyespor: Burak Öğür, Gökhan Süzen, Vasco Fernandes, Tarık Tekdal, Alaaddin Okumuş, Muhammed Gönülaçar, Bahadır Taşdelen (Emre Kurt dk. 90 ?), Riad Nouri, Emircan Altıntaş (Valentin Lazar dk. 69), Timur Temeltaş (Serkan Göksu dk. 46), Honore Gomis


Yedekler: Enes Fidayeo, Muharrem Öner, Aykut Emre Yakut , Chukwuma Akabueze


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Goller: Famoussa Kone (dk. 26) (Keçiörengücü), Honore Gomis (dk. 67) (Ümraniyespor)


Kırmızı kart: Honore Gomis (dk. 90) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Abdulkadir Korkut, Burak Aydın, Erdi Dikmen (Keçiörengücü), Muhammed Gönülaçar, Honore Gomis, Serkan Göksu, Tarık Tekdal (Ümraniyespor)

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