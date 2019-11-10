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TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 - Adanaspor: 0

TFF 1.

Lig'in 11. haftasında Keçiörengücü, Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.



Stat: Aktepe


Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Oğuz Kağan Çalışır


Keçiörengücü: Metin Uçar, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Samet Akaydin, Abdülkadir Korkut, Burak Aydın (Uğur Utlu dk. 74), Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Sertaç Çam dk. 82 ?), Levy Madinda, Famoussa Kone (Abdulkadir Kuzey dk. 80 ?), Theodore Mendy


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Soner Gönül, Cihan Can, Boubacar Diabang


Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz


Adanaspor: Goran Karacic, Veli Kızılkaya, Renan Diniz (Özkan Taştemur dk. 46), Marvin Büyüksakarya, Özgür Özdemir, Okan Kurt (Eren Keleş dk. 73), Kağan Söylemezgiller (Abdulkadir Özdemir dk. 46), Roni Gleison, Ahmet Dereli, Furkan Özçal, Utku Şen


Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Enes Akyol, İhsan Uğur Göktaş, Evren Korkmaz


Teknik Direktör: Engin İpekoğlu


Goller: Theodore Mendy (dk. 28), Burak Aydın (dk. 38) (Keçiörengücü)


Kırmızı Kart: Utku Şen (dk. 71) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Roni Gleison, Okan Kurt (Adanaspor)

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