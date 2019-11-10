TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 - Adanaspor: 0

TFF 1.
Lig'in 11. haftasında Keçiörengücü, Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Oğuz Kağan Çalışır
Keçiörengücü: Metin Uçar, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Samet Akaydin, Abdülkadir Korkut, Burak Aydın (Uğur Utlu dk. 74), Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Sertaç Çam dk. 82 ?), Levy Madinda, Famoussa Kone (Abdulkadir Kuzey dk. 80 ?), Theodore Mendy
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Soner Gönül, Cihan Can, Boubacar Diabang
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Adanaspor: Goran Karacic, Veli Kızılkaya, Renan Diniz (Özkan Taştemur dk. 46), Marvin Büyüksakarya, Özgür Özdemir, Okan Kurt (Eren Keleş dk. 73), Kağan Söylemezgiller (Abdulkadir Özdemir dk. 46), Roni Gleison, Ahmet Dereli, Furkan Özçal, Utku Şen
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Enes Akyol, İhsan Uğur Göktaş, Evren Korkmaz
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Goller: Theodore Mendy (dk. 28), Burak Aydın (dk. 38) (Keçiörengücü)
Kırmızı Kart: Utku Şen (dk. 71) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Roni Gleison, Okan Kurt (Adanaspor)