TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 - AE Balıkesirspor: 1 (Maç sonucu)

TFF 1.
Ligin 15. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde Aydeniz Et Balıkesirspor'u ağırladı. Ankara Keçiörengücü evinde AE Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
31. dakikada Cem Ekinci'nin ceza sahasında rakip defansı çalımlayıp çektiği şut ağlarla buluştu. 1-0
53. dakikada Mert Kula'nın Ezeh'e yaptığı faulde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Mrsic skoru eşitledi. 1-1
81. dakikada Süleyman Olgun önünde bulduğu topta kaleyi düşündü. Düzgün bir şekilde kaleyi bulan topta kaleci Vukovic çaresiz kaldı. 2-1
Stat: Aktepe
Hakemler: Hakan Ceylan, Seyfettin Ünal, Abdullah Uğur Sarı, Tolga Sancak
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdülkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Uğur Utlu, Burak Aydın (İrfan Akgün dk. 74), Cem Ekinci (Kone dk. 76), Manaj (Dodoo dk. 90+1 ?), Barış Alper Yılmaz(Ilır Mustafa dk. 90+1 ?)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Ogün Burak, Diabang, Bilal Budak, Fatih Selimhan Solmaz
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Birol Parlak, Abdülhamit Yıldız, Doğa İşeri, Cumali Bişi, Serdar Güncü (Nwankwo dk. 89 ?), Otoo (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 89 ?), Mrsic, İsmail Yüksek (Kethevoama dk.43), Ezeh (Celal Emir Dede dk. 77)
Yedekler: Yiğithan Kır, Abdülkadir Kayalı, Ayberk Kaygısız
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Cem Ekinci (dk. 31), Süleyman Olgun (dk. 81)(Keçiörengücü), Mrsic (dk. 53 pen.)(AE Balıkesirspor)
Sarı Kartlar: Birol Parlak, Otoo, Oğuz Han Aynaoğlu (AE Balıkesirspor)