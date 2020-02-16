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TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 - Altay: 0

TFF 1.

Lig'in 22. haftasında Keçiörengücü, konuk ettiği Altay'ı 2-0 mağlup etti.



Stat: Aktepe


Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altan


Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Cihan Can, Samet Akaydin, Süleyman Olgun, Soner Gönül, Cem Ekinci, Burak Aydın (İshak Çakmak dk. 54), Dialiba, Cem Ekinci, Burak Aydın, Madinda (Uğur Utlu dk. 88 ?), Bokila (Abdulkadir Kuzey dk. 70)


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Hüsamettin Tut, Diarra, Devrim Taşkaya


Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Cenk Özkaçar, Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya (Doğa İşeri dk. 79 ?) Yılmaz Özeren, Hassan, Kerim Avcı (Hakan Demirci dk. 79 ?) , Leandrinho, Kappel (Tatos dk. 65), Paixao


Yedekler: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, İbrahim Öztürk, Yaser, Tavares, Abdulhamit Yıldız


Goller: Dialiba (dk. 41), Abdulkadir Kuzey (dk. 72) (Keçiörengücü)


Sarı Kartlar: Abdülkerim Bardakçı, Kappel, Kerim Avcı, Leandrinho (Altay), Bokila, Abdulkadir Korkut (Keçiörengücü)

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