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TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 - Boluspor: 0

TFF 1.

Lig'in 18. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Beypiliç Boluspor'u ağırladı. Müsabaka ev sahibi takım Ankara Keçiörengücü'nün 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Aktepe


Hakemler: Emre Kargın, Orkun Aktaş, Ali Tuna, Harun Toplar,


Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Ogün Bayrak dk. 85 ?), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dialiba dk.79), İrfan Akgün, Burak Aydın (Ilır Mustafa dk. 80 ?), Barış Alper Yılmaz(Hamidovic dk. 68), Arb Manaj(Kone dk. 46)


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Muharrem Cinan, Bilal Budak,


Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz


Beypiliç Boluspor: Ömer Alıcı, Fethi Özer, Aykut Demir, Burak Bekaroğlu, Oğuzhan Berber, Burak Asan(Da Silva dk. 46), Tugay Kacar (Muhammed Gümüşkaya dk.86 ?), Alican Özfesli (Hajdarevic dk. 69), Gökhan Sazdağı, Mihajlovic (Arda Köksal dk. 69), Poepon(Hamza Gür dk. 46)


Yedekler: Yavuz Aygün, Abdullayev, Muhammet Raşit Yöndem, Mertan Caner Öztürk, Ensar Bilir,


Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer


Goller: İrfan Akgün (dk.2) Cem Ekinci (dk 64) (Keçiörengücü)


Sarı Kartlar: Tugay Kacar (Beypiliç Boluspor) Soner Gönül (Keçiörengücü)

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