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TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 2 - Menemenspor: 1

TFF 1.

Lig'in 31. haftasında Keçiörengücü, sahasında Ekol Göz Menemenspor'u 2-1 mağlup etti.



Stat: Aktepe


Hakemler: Murat Erdoğan, Oğuz Terzi, Cem Özbay


Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut (Soner Gönül dk. 88 ?), Burak Aydın (Uğur Utlu dk. 59), Süleyman Olgun, Madinda (Devrim Taşkaya dk. 82 ?) , Dialiba (Cem Ekinci dk. 46), Mendy, Kone (Bokila dk. 59)


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can


Menemenspor: Selmani, Yusuf Tulum, Furkan Bayır, Domgijoni, Olatunbosun, Murat Elkatmış (Selim Aydemir dk. 89 ?) , Cem Çelik (Harun Kavaklıdere dk. 46), Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun (Mustafa Çeçenoğlu dk. 85 ?), Murat Erdemir (Rıdvan Koçak dk. 89 ?), Samed Ali Kaya (Rasheed dk. 67)


Yedekler: Amir Güren, Ali Keten


Sarı Kartlar: Ercan Coşkun, Harun Kavaklıdere, Tayfun Aydoğan, Olatunbosun (Menemenspor) Uğur Utlu (Keçiörengücü)


Goller: Samed Ali Kaya (dk. 27) (Menemenspor) Cem Ekinci (dk. 79 ve 90+4) (Keçiörengücü)

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