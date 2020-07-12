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TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 3 - Karagümrük: 0

TFF 1.

Lig'in 33. haftasında Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.



Stat: Aktepe


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok


Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik, Abdülkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Cem Ekinci (Theodore Bernard Mendy dk.79), Süleyman Olgun, Uğur Kutlu, Burak Aydın (Levy Clement Madinda dk. 79), Devrim Taşkaya XX (Boubacar Dialiba Diabang dk. 46), Famoussa Kone (Abdülkadir Kuzey dk. 90+1 ?)


Yedekler: Metin Uçar, Cihan Can, Hüsamettin Tut


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem, Joseph Larweh Attamah (Çağrı Ortakaya dk. 83 ?), Alassane Ndao, Zeki Yıldırım (Erdal Öztürk dk. 55), Erik Sabo (Muhammed Egemen Pehlivan dk. 76), Brahim Darri (Engin Bekdemir dk. 76) , Artur Adam Sobiech (Innocent Nkasiobi Emeghara dk. 83 ?)


Yedekler: Murat Hocaoğlu, Barış Başdaş, Efe Tatlı, Murat Sarıgül, Bülent Cevahir


Teknik Sorumlu: Atılay Canel


Kırmızı kart: Erdal Öztürk (dk. 69) (Karagümrük)


Sarı kartlar: Uğur Utlu (Keçiörengücü), Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)


Goller: Cem Ekinci (dk. 28 ve 36), Boubacar Dialiba Diabang (dk. 90+3) (Keçiörengücü)

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