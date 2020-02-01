İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Keçiörengücü:1 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

TFF 1.

Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü sahasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.



Stat: Aktepe


Hakemler: Burak Şeker, Seyfettin Ünal, Ali Can Alp


Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Devrim Taşkaya dk. 85 ?), Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Soner Gönül, İshak Çakmak, Burak Aydın, Cem Ekinci, Madinda (Uğur Utlu dk. 76), Diabang, Bokila (Kone dk. 74)


Yedekler:Muhammed Birkan Tetik, Hüsamettin Tut, Cihan Can, Süleyman Olgun


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Okan Alkan, Adil Demirbağ, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Sinan Kurt, Carayol (Berk Yıldız dk. 46), Aosman, Erkan Zengin (Vedat Bora 90+3 ?), Traore, Dibba (Mehmet Akyüz dk. 81 ?)


Yedekler: Vedat Karakuş, Semih Güler, Mehmet Uslu, Tevfik Altındağ, Kosecki


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Sarı Kart:Berk Yıldız, Aosman (Adana Demirspor), Burak Aydın (Keçiörengücü)


Goller: Aosman (dk. 51), Erkan Zengin (dk.79), Berk Yıldız (90+1) (Adana Demirspor),Erdi Dikmen (dk. 57) (Keçiörengücü)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.