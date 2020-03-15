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TFF 1. Lig: Osmalıspor: 1 - Giresunspor: 1

TFF 1.

Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor sahasında Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Turgut Doman, Gökhan Memişoğlu, Selahattin Altay,


Osmanlıspor: Santiago Mele, Tamer Aşık, Mehmet Yiğit, Atakan Çankaya, Eric Ayuk, Halil Esen, Jovan Blagojevic, Batuhan Yılmaz (Okan Deniz dk. 81 ?), Beykan Şimşek, Ognjen Todorovic (Erdem Çetinkaya dk. 81 ?), Mertan Öztürk


Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Doğukan Efe, İlhami Siraçhan Nas, Oğuz Yıldırım


Teknik Sorumlu: İsmet Taşdemir


Giresunspor: Metin Erol, Uğur Akdemir, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Mehmet Güven (Mehmet Taş dk. 68), Bekir Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Andrei Rusescu dk. 75), Michel Landel, Valle Rodriguez, Özgür Can Özcan (Marko Milinkovic dk. 68)


Yedekler: Onurcan Piri, Murat Akça, Muhayer Oktay, Cristian Tanase, Renan Da Silva, Veysel Karani Ünal


Teknik Sorumlu: Hakan Kutlu


Gol: Numan Çürüksu (dk. 63 k.k.) (Osmanlıspor), Rusescu (dk. 80 pen.) (Giresunspor)


Kırmızı Kartlar: Bekir Yılmaz (dk. 45+2) (Giresunspor), Beykan Şimşek (dk. 90+2) (Osmanlıspor)


Sarı Kartlar: Özgür Can Özcan, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek, Michel Ladel (Giresunspor), Atakan Çankaya (Osmanlıspor)

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