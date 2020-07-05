TFF 1. Lig: Osmalıspor: 3 - Ümraniyespor: 2

TFF 1.
Lig'in 32. haftasında Osmanlıspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Selahattin Altay,
Osmanlıspor: Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Ali Eren İyican, Mehmet Yiğit, Tunahan Keskin, Eric Ayuk, Mertan Öztürk (Okan Deniz dk. 88 ?), Doğukan Efe (Halil İbrahim Esen dk. 75), Jovan Blagojevic, Atakan Çankaya, Erdem Çetinkaya ((Todorovic dk. 72) (Oğuz Yıldırım dk. 88 ?)
Yedekler: Bayram Kılıç, Anıl Demir, Yiğit Karadağ, Batuhan Yılmaz
Teknik Direktör: Ali Güneş
Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Kurt, Gökhan Süzen, Alaaddin Okumuş, Glumac, Erdem Seçgin (Mücahit Can Akçay dk. 71), Serkan Göksu (Bahadır Taşdelen dk. 46), H. Gomis (Mujan dk. 71), Akabueze, Hasic, Gimbert (Marko Milinkovic dk. 68)
Yedekler: Enes Fidayeo, Muharrem Öner, Tarık Tekdal, Emre Gedik, Emre Mertoğlu
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Doğukan Efe (dk. 28), Mertan Öztürk (dk. 60), Alaaddin Okumuş (dk. 72 k.k) (Osmanlıspor), Gimbert (dk. 45), Akabueze (dk. 87) (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: Atakan Rıdvan Çankaya, Eric Ayuk (Osmanlıspor), Erdem Seçgin (Ümraniyespor)