TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Hatayspor: 1

TFF 1.
Lig'in 7. hafta mücadelesinde Osmanlıspor sahasında Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Alper Çetin, Kemal Mavi, Cem Özbay
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Eren İyican (Tamer Aşık dk. 46), Hasan Kılıç, Halil İbrahim Esen ? (Barış Zeren dk. 15), Erdem Çetin Kaya, Eric Ayuk, Atakan Rıdvan Çankaya, Jovan Blagojevic, Oğuz Yıldırım, Okan Deniz (Mehmet Yiğit dk. 46), Beykan Şimşek
Yedekler: Santiago Mele, Ali Ülgen, Görkem Can Güner, Doğukan Efe, Tunahan Keskin, Mertan Caner Öztürk
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Hatayspor: Akın Alkan, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Selim Ilgaz (Alican Özfesli dk. 80 ?), Gökhan Karadeniz (Helder Barbosa dk. 73), Kubilay Sönmez, Idir Quali, Caner Hüseyin Bağ, Aabid Rayane, Mirkan Aydın (Hamza Gür dk. 87 ?)
Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Loteteka Bokila
Teknik Direktör: Murat Sönmez
Gol: Gökhan Karadeniz (dk. 45) (Hatayspor)
Kırmızı Kartlar: Hasan Kılıç (Devre Arası), Beykan Şimşek (dk. 81) (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: Atakan Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor), Yusuf Abdioğlu, Gökhan Karadeniz, Ömer Alıcı, Idir Quali, Alican Özfesli (Hatayspor)