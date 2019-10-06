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TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Hatayspor: 1

TFF 1.

Lig'in 7. hafta mücadelesinde Osmanlıspor sahasında Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Alper Çetin, Kemal Mavi, Cem Özbay


Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Eren İyican (Tamer Aşık dk. 46), Hasan Kılıç, Halil İbrahim Esen ? (Barış Zeren dk. 15), Erdem Çetin Kaya, Eric Ayuk, Atakan Rıdvan Çankaya, Jovan Blagojevic, Oğuz Yıldırım, Okan Deniz (Mehmet Yiğit dk. 46), Beykan Şimşek


Yedekler: Santiago Mele, Ali Ülgen, Görkem Can Güner, Doğukan Efe, Tunahan Keskin, Mertan Caner Öztürk


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Hatayspor: Akın Alkan, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Selim Ilgaz (Alican Özfesli dk. 80 ?), Gökhan Karadeniz (Helder Barbosa dk. 73), Kubilay Sönmez, Idir Quali, Caner Hüseyin Bağ, Aabid Rayane, Mirkan Aydın (Hamza Gür dk. 87 ?)


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Loteteka Bokila


Teknik Direktör: Murat Sönmez


Gol: Gökhan Karadeniz (dk. 45) (Hatayspor)


Kırmızı Kartlar: Hasan Kılıç (Devre Arası), Beykan Şimşek (dk. 81) (Osmanlıspor)


Sarı Kartlar: Atakan Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor), Yusuf Abdioğlu, Gökhan Karadeniz, Ömer Alıcı, Idir Quali, Alican Özfesli (Hatayspor)

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