TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 0 - Keçiörengücü: 0

Lig'in 19. haftasında Osmanlı Stadı'nda oynanan Osmanlıspor-Keçiörengücü müsabakası, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Ligde mücadele eden iki Başkent ekibi soğuk havaya rağmen kozlarını paylaştı. İlk yarısı 0-0 eşitlikte tamamlanan maçta 77'nci dakikada ikinci sarı karttan dolayı kırmızı kart gören Osmanlısporlu Halil İbrahim Esen takımını son bölümde 10 kişi bıraktı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Cemal Alpay

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Eren İyican, Eric Ayuk, Mertan Caner Öztürk (Okan Deniz dk. 88 ?), Beykan Şimşek (Ognjen Todorovic dk. 90+2 ?), Jovan Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya (Barış Zeren dk. 57), Oğuz Yıldırım

Yedekler: Castanero, Ali Ülgen, Doğukan Efe, Yiğit Kotan, Tamer Aşık, Batuhan Yılmaz

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Keçiörengücü: Metin Uçar, Cihan Can, Erdi Dikmen, Burak Aydın, İshak Çakmak, Abdulkadir Korkut, Uğur Utlu (Madinda dk. 84 ?), Soner Gönül, Loteteka Bokila (Kone dk. 89 ?), Boubacar Dialibba Diabang, Cem Ekinci (Mendy dk. 86 ?)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Süleyman Olgun, Idrissa Diarra, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Kırmızı Kart: Halil İbrahim Esen (dk. 77) (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: Mehmet Yiğit, Mertan Caner Öztürk, Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor), Uğur Utlu, Loteteka Bokila (Keçiörengücü)