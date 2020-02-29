İhlas Haber Ajansı

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TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 1 - Fatih Karagümrük:1

1 berabere kaldı.

Osmanlıspor, Suriye'nin İdlip bölgesinde yaşanan hain saldırıda hayatını kaybeden şehitleri unutmadı ve futbolcular ısınmaya Türk bayraklı tişörtlerle çıktı.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Seyfettin Ünal


Osmanlıspor: Castanero, Ayuk, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican, Rıdvan Çankaya, Blagojevic, Todorovic, Erdem Çetinkaya (Okan Deniz dk. 68), Beykan Şimşek (Batuhan Yılmaz dk. 88 ?), Mertan Öztürk


Yedekler: Ahmet Türkaslan, Ali Ülgen, Doğukan Efe, Kasım Sun, İlhami Siraçhan Nas, Berk Yiğit Karadağ, Tamer Aşık,


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Ramazan Civelek (dk. 70 Ahmet Aras), Attamah, Zeki Yıldırım (Erdal Öztürk dk. 79), Ndao, Emeghara (Darri dk. 39) Sobiech


Yedekler: Murat Hocaoğlu, Barış Başdaş, Efe Tatlı, Engin Bekdemir, Çağrı Ortakaya


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Blagojevic (dk. 82) (Osmanlıspor), Fatih Kuruçuk (dk. 89) (Fatih Karagümrük)


Sarı kart: Ayuk (Osmanlıspor)

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