TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Adana Demirspor: 3

Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor, sahasında Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu. Adana temsilcisi aldığı galibiyet ile 6 hafta sonra 3 puan ile tanıştı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Murat Erdoğan, Kemal Mavi, Ali Can Alp

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Okan Deniz, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Hasan Kılıç, Blagojevic (Barış Zeren dk. 39), Ayuk, Beykan Şimşek (Batuhan Yılmaz dk. 76 ?), Todorovic (Erdem Çetinkaya dk. 39), Mertan Caner Öztürk

Yedekler: Mele, Doğukan Efe, Halil İbrahim Esen, Berk Yiğit Karadağ, Görkem Can Güner, Erdem Çetinkaya, Tamer Aşık, Barış Zeren, Oğuz Yıldırım

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Emre Nefiz, Semih Güler, Adil Demirbağ, Rassoul, Traore, Vedat Bora, Berk Yıldız, Sinan Kurt (Tevfik Altındağ dk. 78), Carayol (Levent Ayçiçek dk. 46), Samed Ali Kaya (Aosman dk. 85 ?)

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Tayyip Talha Sanuç, Kosecki, Barış Turan, Gladkyy, Musa Bulut, Yusuf Emre Alyaprak

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Goller: Samed Ali Kaya (dk. 7 ve 24), Carayol (dk. 35) (Adana Demirspor), Ayuk (dk. 77), Mehmet Yiğit (dk. 86) (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: Rassoul, Vedat Bora (Adana Demirspor), Atakan Rıdvan Çankaya, Mehmet Yiğit, Barış Zeren (Osmanlıspor)