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TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Adana Demirspor: 3

TFF 1.

Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor, sahasında Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu. Adana temsilcisi aldığı galibiyet ile 6 hafta sonra 3 puan ile tanıştı.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Murat Erdoğan, Kemal Mavi, Ali Can Alp


Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Okan Deniz, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Hasan Kılıç, Blagojevic (Barış Zeren dk. 39), Ayuk, Beykan Şimşek (Batuhan Yılmaz dk. 76 ?), Todorovic (Erdem Çetinkaya dk. 39), Mertan Caner Öztürk


Yedekler: Mele, Doğukan Efe, Halil İbrahim Esen, Berk Yiğit Karadağ, Görkem Can Güner, Erdem Çetinkaya, Tamer Aşık, Barış Zeren, Oğuz Yıldırım


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Emre Nefiz, Semih Güler, Adil Demirbağ, Rassoul, Traore, Vedat Bora, Berk Yıldız, Sinan Kurt (Tevfik Altındağ dk. 78), Carayol (Levent Ayçiçek dk. 46), Samed Ali Kaya (Aosman dk. 85 ?)


Yedekler: Kurtuluş Yurt, Tayyip Talha Sanuç, Kosecki, Barış Turan, Gladkyy, Musa Bulut, Yusuf Emre Alyaprak


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Goller: Samed Ali Kaya (dk. 7 ve 24), Carayol (dk. 35) (Adana Demirspor), Ayuk (dk. 77), Mehmet Yiğit (dk. 86) (Osmanlıspor)


Sarı Kartlar: Rassoul, Vedat Bora (Adana Demirspor), Atakan Rıdvan Çankaya, Mehmet Yiğit, Barış Zeren (Osmanlıspor)

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