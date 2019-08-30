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TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Adanaspor: 2

TFF 1.

Lig 3'üncü hafta müsabakasında Osmanlıspor Ankara'da Adanaspor'u ağırladı. 8 sarı, 1 kırmızı kartın çıktığı maçta taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.


Adanaspor'da Özkan Taştemur ilk yarının son bölümünde Ayuk'a yaptığı sert müdahaleden sonra kırmızı kartla oyundan atıldı. Rakibi önünde ikinci yarıyı eksik oynayan Adanaspor iki kere geriye düştüğü maçı 2-2 berabere tamamlamasını bildi. Osmanlıspor, evinde aldığı bu sonuçla ligin 3'üncü haftasında da 3 puanı kazanamadı. Özellikle maçın ikinci yarısında iyi bir performans sergileyen Adanaspor, ligdeki ilk beraberliğini aldı.


Maçın son bölümünde bir grup Osmanlıspor taraftarı yönetimi istifaya çağıran sloganlar attı.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Ali Tuna


Osmanlıspor: Mele, Ali Eren İyican, Mehmet Yiğit, Ali Ülgen (Oğuz Yıldırım dk. 85 ?), Blagojevic, Atakan Rıdvan Çankaya, Barış Zeren (Doğukan Efe dk. 84 ?), Ayuk, Mertan (Todorovic dk. 69), Beykan Şimşek, Okan Deniz


Yedekler: Ahmet, Kasım Sun, Halil İbrahim Esen, Furkan Şamil Çetin, Erdem Çetinkaya, Tamer Aşık


Teknik Sorumlu: Turan İnce


Adanaspor: Goran Karacic, Özkan Taştemur, Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Renan Diniz, Hakan Barış, Serhat Tunç, Ahmet Dereli (Abdulkadir Özdemir dk. 79 ?), Arabidze (Bagayoko dk. 46), Gleison (Enes Yasin Akyol dk. 46), Eze


Yedekler: İsa, İhsan Uğur Göktaş, Eren Keleş, Utku Şen, Okan Adil Kurt


Teknik Sorumlu: Levent Eriş


Goller: Beykan Şimşek (dk. 20), Okan Deniz (dk. 74) (Osmanlıspor), Hakan Barış (dk. 55) Eze (dk. 78) (Adanaspor)


Kırmızı Kart: Özkan Taştemur (dk. 45) (Adanaspor)


Sarı Kartlar: Blagojevic, Ali Eren İyican, Ali Ülgen, Barış Zeren, Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor), Ahmet Dereli, Serhat Tunç, Eze (Adanaspor)

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