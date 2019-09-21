TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Altınordu: 1

TFF 1.
Lig'de 5. hafta mücadelesinde Osmanlıspor, evinde ağırladığı Altınordu karşısında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Cemil Tunç
Osmanlıspor: Mele, Ali Eren İyican (Tamer Aşık dk. 81 ?), Eric Ayuk, Beykan Şimşek, Okan Deniz, (Mertan Caner Öztürk dk. 64) Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Barış Zeren (Jovan Blagojevic dk. 69), Oğuz Yıldırım
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Doğukan Efe, Kasım Sun, Halil İbrahim Esen, Furkan Şamil Çetin
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Berkay Samancı (Burak İnce dk. 46), Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner (Ersel Aslıyüksek dk. 46), Kerim Alıcı, Yasin Ozan (Fatih Aktay dk. 46), Sinan Osmanoğlu
Yedekler: Ali Emre Yanar, Engin Bekdemir, Egehan Gök, Ali Mert Aydın, Yusuf Yalçın Arslan, Onur Taha Takır
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Eric Ayuk (dk. 27), Beykan Şimşek (dk. 65) (Osmanlıspor), Muhammed Mert (dk. 46) (Altınordu)
Sarı Kartlar: Barış Zeren, Oğuz Yıldırım, Ali Eren İyican, Mehmet Yiğit, Mele, Beykan Şimşek, Hasan Kılıç (Osmanlıspor)