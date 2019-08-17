İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Boluspor: 1

TFF 1.

Lig 2019-2020 Sezonunun ilk hafta karşılaşmasında, Osmanlıspor evinde Boluspor'u ağırladı. Mücadele sonunda karşılaşma Osmanlıspor'un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Yiğit Arslan, Baran Eraslan, Hüseyin Aylak


Osmanlıspor: Mele, Ali Ülgen, Atakan Rıdvan Çankaya, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican, Blagojevic, Hasan Kılıç, Ayuk, Sinan Kurt, Todorovic (Beykan Şimşek dk. 74), Mertan Caner Öztürk (Oğuz Yıldırım dk. 90+6 ?)


Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Okan Deniz, Doğukan Efe, Halil İbrahim Esen, Tamer Aşık, Barış Zeren


Teknik Direktör: Turan İnce


Boluspor: Ozan Evrim Özenç, Cumali Bişi, Umut Gündoğan (Mutlu Güler dk. 58), Poepon, Bilal Kısa (Gökhan Sazdağı dk. 74), Mustafa Eskihellaç, Seth Sincere, Hayrullah Bilazer (İsmail Konuk dk. 90 ?), Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak


Yedekler: Sabri Can, Muhammed Şura Çetin, Erkan Süer, Mustafa Batuhan Altıntaş,


Teknik Direktör: Giray Bulak


Goller: Poepon (dk. 59) (Boluspor), Blagojevic (dk. 66), Eric Ayuk Mbu (dk. 85) (Osmanlıspor)


Sarı Kartlar: Ali Eren İyican, Hasan Kılıç, Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), Ümit Kurt, Umut Gündoğan (Boluspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.