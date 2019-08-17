TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Boluspor: 1

TFF 1.
Lig 2019-2020 Sezonunun ilk hafta karşılaşmasında, Osmanlıspor evinde Boluspor'u ağırladı. Mücadele sonunda karşılaşma Osmanlıspor'un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Yiğit Arslan, Baran Eraslan, Hüseyin Aylak
Osmanlıspor: Mele, Ali Ülgen, Atakan Rıdvan Çankaya, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican, Blagojevic, Hasan Kılıç, Ayuk, Sinan Kurt, Todorovic (Beykan Şimşek dk. 74), Mertan Caner Öztürk (Oğuz Yıldırım dk. 90+6 ?)
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Okan Deniz, Doğukan Efe, Halil İbrahim Esen, Tamer Aşık, Barış Zeren
Teknik Direktör: Turan İnce
Boluspor: Ozan Evrim Özenç, Cumali Bişi, Umut Gündoğan (Mutlu Güler dk. 58), Poepon, Bilal Kısa (Gökhan Sazdağı dk. 74), Mustafa Eskihellaç, Seth Sincere, Hayrullah Bilazer (İsmail Konuk dk. 90 ?), Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak
Yedekler: Sabri Can, Muhammed Şura Çetin, Erkan Süer, Mustafa Batuhan Altıntaş,
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Poepon (dk. 59) (Boluspor), Blagojevic (dk. 66), Eric Ayuk Mbu (dk. 85) (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: Ali Eren İyican, Hasan Kılıç, Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), Ümit Kurt, Umut Gündoğan (Boluspor)