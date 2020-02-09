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TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Bursaspor: 4

TFF 1.

Lig'in 21. haftasında Osmanlıspor sahasında Bursaspor'a 4-2 mağlup oldu.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Alper Çetin, Orkun Aktaş, Cem Özbay


Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım (Erdem Çetinkaya, dk. 83 ?), Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican (Tamer Aşık dk. 46), Ayuk, Barış Zeren (Todorovic dk. 79), Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek


Yedekler:Mele, Ali Ülgen, Okan Deniz, Batuhan Yılmaz, İlhami Siraçhan Nas, Doğukan Efe,


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, İsmail Çokçalış (Recep Aydın dk. 37), Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Shehu, Selçuk Şahin, Traore (Kubilay Kanatsızkuş dk. 79), Tayfur Bingöl, Özer Hurmacı, Seleznov (Burak Altıparmak dk. 84 ?)


Yedekler: Emrullah Şalk, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Aykut Akgün, Atanasov, Batuhan Kör


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Goller: Traore (dk. 6), Özer Hurmacı (dk. 59), Recep Aydın (dk. 75), Shehu (dk. 90+4) (Bursaspor), Mertan Caner Öztürk (dk. 14), Atakan Rıdvan Çankaya (dk. 45+2) (Osmanlıspor)


Sarı Kartlar: Oğuz Yıldırım, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek, Todorovic (Osmanlıspor), Kerem Can Akyüz, Traore (Bursaspor)

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