TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Menemenspor: 0

0’lık Osmanlıspor üstünlüğüyle sonuçlandı.
0'lık Osmanlıspor üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Kemal Mavi
Osmanlıspor: Mele, Ayuk, Mehmet Yiğit, Atakan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, İbrahim Esen, Beykan Şimşek (Erdem Çetinkaya dk. 81 ?), Barış Zeren, Todorovic (Okan Deniz dk 90 ?), Mertan
Yedekler: Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Kasım Sun, Tamer Aşık, Doğukan Efe, Siraçhan Nas, Batuhan Yılmaz, Yiğit Kotan
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak (Ali Keten dk. 65), Trtovac, Domgjonas, Taşkın Çalış, Murat Erdemir (Hüseyin Çolak dk. 72), Mustafa Çeçenoğlu, Tayfun Aydoğan, Ali Kaya (Mehmet Boztepe dk. 69), Ali Özgün
Yedekler: Amir Güren, M. Ali Doğan, Selim Aydemir, Sikiru Olatunbosun
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Goller: İbrahim Esen (dk. 46), Ayuk (dk. 90+5) (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: Mertan, Atakan Çankaya, Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor), Mustafa Çeçenoğlu, Ercan Coşkun (Menemenspor)