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TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Menemenspor: 0

0’lık Osmanlıspor üstünlüğüyle sonuçlandı.

0'lık Osmanlıspor üstünlüğüyle sonuçlandı.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Kemal Mavi


Osmanlıspor: Mele, Ayuk, Mehmet Yiğit, Atakan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, İbrahim Esen, Beykan Şimşek (Erdem Çetinkaya dk. 81 ?), Barış Zeren, Todorovic (Okan Deniz dk 90 ?), Mertan


Yedekler: Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Kasım Sun, Tamer Aşık, Doğukan Efe, Siraçhan Nas, Batuhan Yılmaz, Yiğit Kotan


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak (Ali Keten dk. 65), Trtovac, Domgjonas, Taşkın Çalış, Murat Erdemir (Hüseyin Çolak dk. 72), Mustafa Çeçenoğlu, Tayfun Aydoğan, Ali Kaya (Mehmet Boztepe dk. 69), Ali Özgün


Yedekler: Amir Güren, M. Ali Doğan, Selim Aydemir, Sikiru Olatunbosun


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Goller: İbrahim Esen (dk. 46), Ayuk (dk. 90+5) (Osmanlıspor)


Sarı Kartlar: Mertan, Atakan Çankaya, Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor), Mustafa Çeçenoğlu, Ercan Coşkun (Menemenspor)

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