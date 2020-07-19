TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 4 - Balıkesirspor: 3

Lig'in 34. haftasında Osmanlıspor, sahasında EH Balıkesirspor'u 4-3 mağlup etti. Eskişehirspor'un da Boluspor'a 3-0 mağlup olması sonucu ligden düşen son takım Osmanlıspor oldu.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen (Oğuz Yıldırım dk. 32), Mehmet Yiğit, Tunahan Keskin, Ali Eren İyican (Tamer Aşık dk. 46), Eric Ayuk Mbu, Mertcan Caner Öztürk (Batuhan Yılmaz 90+2 ?), Doğukan Efe, Atakan Rıdvan Çankaya (Barış Zeren dk. 76), Beykan Şimşek, Erdem Çetinkaya (Tugay Kaçar dk. 90+?)

Yedekler: Bayram Kılıç, Berkay Anıl Demir, Halil İbrahim Esen,

Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Sezer Özmen (Enes Karabulut dk. 86 ?), Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Serdar Güncü (Taha Yavuz Yılmaz 90+3 ?), Görkem Fidan (Okwuchukwu Francis Ezeh dk. 46), Antonio Mrsic (Emre Şahin dk. 86 ?), Aly Malle, Foxi Kethevoama, Celal Emir Dede (Emirhan Çakır dk. 81 ?)

Yedekler: Yasin Yiğit Berber, Güney Çelik Keleş, Okan Kaplan,

Goller: Celal Emir Dede (dk. 19), Foxi Kethevoama (dk. 38), Antonio Mrsic (dk. 66) (Balıkesirspor), Mertcan Caner Öztürk (dk. 31 pen.), Doğukan Efe (dk. 58), Beykan Şimşek (dk. 62 ve 80) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Batuhan İşçiler, Görkem Fidan, Serdar Güncü, Aly Malle, Kağan Kayalı, Emirhan Çakır (Balıkesirspor), Atakan Rıdvan Çankaya, Beykan Şimşek (Osmanlıspor)