TFF 1. Lig: Osmanlıspor FK: 0 - Altay: 0

TFF 1.
Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor, sahasında Altay ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Mert Güzenge, Gökhan Memişoğlu, Oğuz kağan Çalışır
Osmanlıspor FK: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Barış Zeren, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Erıc Ayuk, Hasan Kılıç, Blagojevic, Beykan Şimşek (Okan Deniz dk. 85 ?), Mertan Caner Öztürk, Erdem Çetinkaya
Yedekler: Mele, Todorovic, Berk Yiğit Karadağ, Doğukan Efe, Ali Ülgen, Tamer Aşık, Halil İbrahim Esen, Batuhan Yılmaz, Tunahan Keskin
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya, Adamu, Yılmaz Özeren, Tatos (Mustafa Murat Uslu dk. 89 ?), Oğuz Han Ayanoğlu (Deniz Vural dk. 81 ?), Leandrinho (Hüsamettin Yener dk. 66 ?), Paixao
Yedekler: Aydın Bağ, Hakan Demirci, Mesut Can Tunalı, Cenk Özkaçar, Kazımcan,
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Kırmızı kart: Hüsamettin Yener (dk. 78) (Altay)
Sarı kartlar: Mertan Caner Öztürk, Erdem Çetinkaya, Ali Eren İyican (Osmanlıspor FK) Özgür Özkaya (Altay)