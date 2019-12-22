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TFF 1. Lig: Osmanl?spor FK: 1 - ?stanbulspor: 1

TFF 1.

Lig'in 16. haftas?nda Osmanl?spor FK, sahas?nda ?stanbulspor ile 1-1 berabere kald?.



Stat: Osmanl?


Hakemler: Caner Ak, Seyfettin ?nal, Furkan ?r?n


Osmanl?spor FK: Ahmet Ey?p T?rkaslan, Ali ?lgen (Okan Deniz dk. 68), Atakan R?dvan ?ankaya, Mehmet Yi?it, Ali Eren ?yican, Eric Ayuk, Halil ?brahim Esen, Bar?? Zeren (Tamer A??k dk. 37), Todorovic, Hasan K?l??, Mertan Caner ?zt?rk, Beykan ?im?ek (Erdem ?etinkaya dk. 46)


Yedekler: Mele, Do?ukan Efe, Tunahan Keskin, Batuhan Y?lmaz, Berk Yi?it Karada?


Teknik Direkt?r: ?smet Ta?demir


?stanbulspor: Alperen Uysal, Tuncer Duhan Aksu, Etoga, Ali Aytemur, O?uzhan Berber, Muhammed Enes Durmu? (O?uzhan Akg?n dk. 73), Eslem ?zt?rk, Onur Erg?n, Cajic, Ali Dere (Zafer ?ensoy dk. 87 ?), Diouf


Yedekler: Yusuf Aklan, Wellington, Berkay G?rmez, Ka?an Miray Ba???, Muhammed Demirci, Allahyar


Teknik Direkt?r: Tamer Avc?


Goller: Ali Dere (dk. 10) (?stanbulspor), Todorovic (dk. 77) (Osmanl?spor FK)


Sar? kartlar: Mertan Caner ?zt?rk, Ali ?lgen, Ali Eren ?yican (Osmanl?spor FK), Tuncer Duhan Aksu, Ali Aytemur (?stanbulspor)

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