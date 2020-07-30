TFF 1. Lig Play-Off Finali: Adana Demirspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Lig Play-Off Finali'nde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarı İstanbul ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Erkan Zengin'in orta sahadan uzun pasında Volkan Şen kaleci Aykut ile karşı karşıya kalacekken Aykut zamandı kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.

28. dakikada ceza sahası içine giren Volkan Şen'in şutu yan ağlarda kaldı.

36. dakikada Ramazan Civelek'in yaptığı ortaya caza sahasında iyi yükselen Artur'un kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş son anda topu kornere çeldi.

40. dakikada kazanılan serbest vuruşta Alparslan Erdem topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Çağrı Ortakaya kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

45+1. dakikada Sinan Kurt'un ortasında, arkada direkte yükselen Erkan Zengin'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tarık Çamdal, Rassoul, Mitrovic, Mehmet Uslu, Hasan Kılıç, Tevfik Altındağ, Erkan Zengin, Sinan Kurt, Volkan Şen, Mehmet Akyüz

Yedekler: Vedat Karakuş, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore, Aosman, Dibba, Kone, Berk Yıldız

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Attamah, Ndao, Çağrı Ortakaya, Sabo, Darri, Sobiech

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Efe Tatlı, Emeghara, Engin Bekdemir, Koray Altınay, Yalçın Ayhan, Yusuf Erdoğan, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: Atılay Canel

Gol: Çağrı Ortakaya (dk. 40) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Tarık Çamdal (Adana Demirspor)