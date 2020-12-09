TFF 1.Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Giresunspor: 1

TFF 1.
Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Aktepe
Hakem: Cihan Aydın, Gökhan Memişoğlu, Hasan Hüseyin Tetik
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar (Muhammed Birkan Tetik dk. 52), Abdülkadir Korkut, Samet Akaydin, Soner Gönül, Uğur Utlu, İrfan Akgün, Burak Aydın (Ilır Mustafa dk. 82 ?), Cem Ekinci (Diabang dk.75), Barış Alper Yılmaz (Dodoo dk.75), Manaj (Kone dk.75)
Yedekler: Süleyman Olgun, Ogün Bayrak, Fatih Selimhan Solmaz,
Teknik Direktör: İlker Püren
Giresunspor: Onurcan Piri, Kerem Kalafat, Mehmet Taş, Diarra, Hüsamettin Tut, Erol Can Akdağ, Uzodimma (Traore dk.78), Nalepa (Milinkovic dk. 70), Sergio (Muhammed Hikmet Ertürk dk. 85 ?), Caner Hüseyin Bağ, Eren Tozlu
Yedekler: Tolgahan Acar, Arda Kılıç, Yasin Ozan, Alperen Aydın, Sergen Piçinciol, İshak Doğan, Fatih Yılmaz
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gol: Eren Tozlu (dk. 90+2) (Giresunspor)
Kırmızı Kart: Metin Uçar (dk. 49) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı Kart: Samet Akaydin (Ankara Keçiörengücü), Eren Tozlu, Milinkovic (Giresunspor)