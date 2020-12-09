İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1.Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Giresunspor: 1

TFF 1.

Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Aktepe


Hakem: Cihan Aydın, Gökhan Memişoğlu, Hasan Hüseyin Tetik


Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar (Muhammed Birkan Tetik dk. 52), Abdülkadir Korkut, Samet Akaydin, Soner Gönül, Uğur Utlu, İrfan Akgün, Burak Aydın (Ilır Mustafa dk. 82 ?), Cem Ekinci (Diabang dk.75), Barış Alper Yılmaz (Dodoo dk.75), Manaj (Kone dk.75)


Yedekler: Süleyman Olgun, Ogün Bayrak, Fatih Selimhan Solmaz,


Teknik Direktör: İlker Püren


Giresunspor: Onurcan Piri, Kerem Kalafat, Mehmet Taş, Diarra, Hüsamettin Tut, Erol Can Akdağ, Uzodimma (Traore dk.78), Nalepa (Milinkovic dk. 70), Sergio (Muhammed Hikmet Ertürk dk. 85 ?), Caner Hüseyin Bağ, Eren Tozlu


Yedekler: Tolgahan Acar, Arda Kılıç, Yasin Ozan, Alperen Aydın, Sergen Piçinciol, İshak Doğan, Fatih Yılmaz


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Gol: Eren Tozlu (dk. 90+2) (Giresunspor)


Kırmızı Kart: Metin Uçar (dk. 49) (Ankara Keçiörengücü)


Sarı Kart: Samet Akaydin (Ankara Keçiörengücü), Eren Tozlu, Milinkovic (Giresunspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.