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TFF 2. Lig: Ankara Demirspor: 0 - Yılport Samsunspor: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 22. hafta müsabakasında Ankara Demirspor evinde Yılport Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.




Stat: TCDD Ankara Demirspor


Hakemler: Çağdaş Altay, Ahmet Şimşek, Murat Temel


Ankara Demirspor: Emre, İsmail , Hakan, Ramazan, Hakan Vural Koçaslan (Orhan dk. 65), Safa, Serkan (Akın dk. 76), Murat (Umut dk. 55), Abdulsamet, Mustafa


Yılport Samsunspor: Ahmet, Oğuz, Ramazan (Savaş dk. 81 ?), İlyas (Abdulkadir dk. 58), Erhan, Nuri, Cenk, Erhan Kartal, Okan, İshak, Samet (Bahattin dk. 42)


Gol: Abdulkadir (dk. 60) (Yılport Samsunspor)


Sarı kartlar: Abdulsamet, Umut (Ankara Demirspor)

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