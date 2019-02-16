TFF 2. Lig: Ankara Demirspor: 0 - Yılport Samsunspor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 22. hafta müsabakasında Ankara Demirspor evinde Yılport Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: TCDD Ankara Demirspor
Hakemler: Çağdaş Altay, Ahmet Şimşek, Murat Temel
Ankara Demirspor: Emre, İsmail , Hakan, Ramazan, Hakan Vural Koçaslan (Orhan dk. 65), Safa, Serkan (Akın dk. 76), Murat (Umut dk. 55), Abdulsamet, Mustafa
Yılport Samsunspor: Ahmet, Oğuz, Ramazan (Savaş dk. 81 ?), İlyas (Abdulkadir dk. 58), Erhan, Nuri, Cenk, Erhan Kartal, Okan, İshak, Samet (Bahattin dk. 42)
Gol: Abdulkadir (dk. 60) (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Abdulsamet, Umut (Ankara Demirspor)