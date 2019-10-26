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TFF 2. Lig: Ankara Demirspor: 3 - GMG Kastamonuspor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 10. hafta mücadelesinde Ankara Demirspor sahasında karşılaştığı GMG Kastamonuspor'u 3-1 mağlup etti.



Stat: TCDD Ankara Demir


Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Nurettin Taşkesen, Onur Tanrıverdi


Ankara Demirspor: Emre Selen, Kamil İçer, Ahmet Devret, Taner Koç, Burak Öksüz, Çağrı Bülbül, Hasan Küçcük, Mustafa Kayabaşı (Ayberk Altan dk. 69), Süleyman Güneş (Fatih Özçelik dk. 81 ?), Serdar Eylik, Tahir Babaoğlu


GMG Kastamonuspor: İsmail Şahmalı, Recep Yılmaz, Faruk Öcal, Özgür Yılmaz, Hakan Olkan (Hakkı Can Aksu dk. 64), Doğanay Kılıç, Metincan Cici ? (Ömer Gür dk. 16), Berkay Kara, Harun Aydın, Alican Karadağ (Özgür dk. 58 İleri), İlyas Çakmak


Yedekler: Sefa Mücahid Çirişoğlu, Yusuf Türk, Bekir Can Sönmez, Nezir Özer


Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım


Goller: Süleyman Güneş (dk. 52), Serdar Eylik (dk. 59), Tahir Babaoğlu (dk. 71) (Ankara Demirspor), İlyas Çakmak (dk. 80 pen.)


Sarı Kartlar: Kemal İçer, Çağrı Bülbül, Mustafa Kayabaşı, Taner Koç (Ankara Demirspor), Hakkı Can Aksu (GMG Kastamonuspor)

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