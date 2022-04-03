TFF 2. Lig: Ankaraspor: 1 - Çorum Futbol Kulübü: 2

TFF 2.
Lig'in 33. haftasında Ankaraspor, konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Eren Gökmen, Emre Doğu, Mert Baykal
Ankaraspor: Bayram Kılıç, Batuhan Tur, Gökhan Kurumuş, Recep Yemişçi (Ramazan Eren Demir dk. 90+1 ?), Orhan Aktaş, Sedat Cengiz (Mehmet Gürkan Öztürk dk. 69), Oğuzhan Efe Yılmaz, Furkan Çil (Fatih Kızılkaya dk. 69), Erdal Öztürk (Kadir Yazıcı dk. 79), Şahin Fıstıkçı, Yusuf Buğra Koşal (Doğukan İnci dk. 46)
Çorum Futbol Kulübü: Hasan Hüseyin Akınay, Muhsin Yıldırım (Mehmet Akyüz dk. 74), Hakkı Can Aksu, Sefa Akın Başıbüyük, Mertcan Aşcı, Halil İbrahim Sönmez (Fatih Ergül dk. 90+1 ?), Murat Yıldırım, Recep Türköz (Volkan Keskin dk. 90+1, ?), Mahsun Çapkan, Burak Çalık (Volkan Okumak dk. 74), Butuhan Er (Mustafa Eren Damar dk. 76)
Goller: Halil İbrahim Sönmez (dk. 37), Mehmet Akyüz (dk. 87) (Çorum FK), Ramazan Eren Demir (dk. 90+1) (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Furkan Çil (Ankaraspor), Burak Çalık (Çorum FK)