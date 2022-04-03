İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 2. Lig: Ankaraspor: 1 - Çorum Futbol Kulübü: 2

TFF 2.

Lig'in 33. haftasında Ankaraspor, konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Eren Gökmen, Emre Doğu, Mert Baykal


Ankaraspor: Bayram Kılıç, Batuhan Tur, Gökhan Kurumuş, Recep Yemişçi (Ramazan Eren Demir dk. 90+1 ?), Orhan Aktaş, Sedat Cengiz (Mehmet Gürkan Öztürk dk. 69), Oğuzhan Efe Yılmaz, Furkan Çil (Fatih Kızılkaya dk. 69), Erdal Öztürk (Kadir Yazıcı dk. 79), Şahin Fıstıkçı, Yusuf Buğra Koşal (Doğukan İnci dk. 46)


Çorum Futbol Kulübü: Hasan Hüseyin Akınay, Muhsin Yıldırım (Mehmet Akyüz dk. 74), Hakkı Can Aksu, Sefa Akın Başıbüyük, Mertcan Aşcı, Halil İbrahim Sönmez (Fatih Ergül dk. 90+1 ?), Murat Yıldırım, Recep Türköz (Volkan Keskin dk. 90+1, ?), Mahsun Çapkan, Burak Çalık (Volkan Okumak dk. 74), Butuhan Er (Mustafa Eren Damar dk. 76)


Goller: Halil İbrahim Sönmez (dk. 37), Mehmet Akyüz (dk. 87) (Çorum FK), Ramazan Eren Demir (dk. 90+1) (Ankaraspor)


Sarı kartlar: Furkan Çil (Ankaraspor), Burak Çalık (Çorum FK)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.