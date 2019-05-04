TFF 2. Lig Beyaz Grup: Keçiörengücü: 5 - Manisaspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta 34. hafta müsabakasında lider Keçiörengücü, Manisaspor'u 5-0 mağlup etti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Ali Karatutlu, Sezgin Altun, Adem Şahan
Keçiörengücü: Metin (Emre dk. 79 ?) Sertaç (Uğurcan dk. 64), Erdi, Süleyman, Hakan, Burak, Devrim, Abdulkadir Korkut, Uğur, Gökhan, Taha (Abdulkadir Kuzey dk. 46)
Yedekler: Cihan, Seçkin, Selim, Batuhan
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Manisaspor: Kubilay, Yusuf (Caner dk. 66), Berk (Mert dk. 80 ?), İlkay, Ömer, Muammer, Furkan, Cevdet, Mehmet, Fatih, Atakan (İhsan dk. 77 ?)
Yedekler: Deniz, Kemal
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Goller: Sertaç (dk. 12, 17 ve 29), Burak (dk. 49), Süleyman (dk. 67) (Keçiörengücü)
Sarı Kart: Berk (Manisaspor)