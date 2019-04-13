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TFF 2. Lig: Hacettepe: 2 - Yılport Samsunspor 2

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Yılport Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Hacettepe ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: Etimesgut Belediye Atatürk


Hakemler: Hakan Ceylan, Ahmet Şimşek, Baran Eraslan


Hacettepe: Numan Soysal, Berat Aydoğdu, Furkan Ünsal (İlker Karakaş dk. 81), Mustafa Seyhan, Ali Karadağ, Mert Bayındır, Muhammed Barutçu (Furkan Temir dk. 58), Eren Bektaş, Ali Daşdemir (İhsan Küçük dk. 69), Tuğrul Başkan, Serdarcan Eralp


Yılport Samsunspor: Ahmet Altın, Aytaç Sulu, Cenk Kaplan, Erhan Kartal, İshak Doğan (Onur Eriş dk. 46) Savaş Yılmaz (Abdülkadir Özgen dk. 46), Oğuz Gürbulak, Ramazan Çevik, Yılmaz Özeren, Samat Asatekin, Bahattin Köse (Erkam dk. 90 ?)


Goller: Tuğrul (dk. 45), İlker Karakaş (dk. 90+5) (Hacettepe), Abdülkadir (dk. 58), (dk. 77 pen.) (Yılport Samsunspor)


Sarı kartlar: Ali Daşdemir, Serdercan, Eren Bektaş, Ali Karadağ, İhsan Küçük, İlker (Hacettepe), İshak, Oğuz, Ramazan

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