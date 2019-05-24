TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off: Esenler Erokspor: 1 - Van Büyükşehir Belediyespor: 2

TFF 3.
Lig 2. Grup Play-Off finalinde Esenler Erokspor ile Van Büyükşehir Belediyespor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Van Büyükşehir Belediyespor TFF 2. Lig'e yükseldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Elmas, Hüsnü Emre Çelimli
Esenler Erokspor: Mehmet Doğan, Muharrem Öner, Sinan Morgil, Efe Can Çölbekler , Berat Satılmış, Alper Karaman (Halil Çelik dk. 46), Şahin Fıstıkçı, Erhan Karayer, Sefa Durmuş (Eray Pazar dk. 75 ?), Rahmi Muhammet Akyazı
Yedekler: Özgün Ali Köklü, Hayrullah Çelik, Mustafa Emin Birinci, Emre Kars, Sergen İlhan
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Soner Birinci, Batuhan Er, Emrah Tacir (Emre Toptan dk. 70), Serdar Cansu, Samet Cantürk, Oktay Aydın, Güney Tutcuoğlu (dk.74 Umut Koray Öz ?), Barış Gök, Barış Sağır, Yakup Demir (Burçak Özkanca dk. 89 ?)
Yedekler: Kadir Kahvecioğlu, Osman Berk Kınlı, Şerif Doğan, Sedat Komi
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
Goller: Batuhan Er (dk. 13 ve 88 pen.) (Van B.B. Spor), Efe Can Çölbekler (dk. 76) (Esenler Erokspor)
Sarı Kartlar: Serdar Cansu, Güney Tutcuoğlu, Salih Şenbaş, Batuhan Er (Van B.B. Spor), Muharrem Öner, Halil Çelik, Özgün Köklü, Mehmet Doğan (Esenler Erokspor)