TFF 3. Lig: Başkent Gözler Akademi FK: 0 - Nevşehir Belediyespor: 5

TFF 3.
Lig 1. Grup 18. haftasında Başkent Gözler Akademi FK sahasında karşı karşıya geldiği Nevşehir Belediye Spor'a 5-0'lık skorla mağlup oldu.
Stat: Polatlı İlçe
Hakemler: Emre Bulut, Serkan Öksüz, Denizcan Şahin
Başkent Gözler Akademi FK: Abdülbedi Kılıçer, Erkam Kömür, Furkan Kopuz (Murat Yılmaz dk. 80 ?), Çağrı Gülcü (İbrahim Serdar Aydın dk. 46), Talha Reşat Bulut (Ömer Erel dk. 80 ?), Tibet Oniz, Halilcan Doğan, Muhammed Şükrü Arslan (Hejar Tan dk. 71), Salih Seyis, Asım Aksungur, Hüseyin Yıldız
Nevşehir Belediye Spor: Furkan Keleş, Kadir Bilimler, Arif Cılak, Yıldıray Koçalx, Niyazi Çolak (Emre Işık dk. 71), Uğur Uğur (Malik Karaahmet dk. 11), Abdullah Karmil (Emre Kars dk. 71), Ahmet Çelik (Ömer Gür dk. 80 ?), Hüseyin Civelek (Furkan Yılgın dk. 80 ?), Samet Dağlı, Aykut Sarıdoğan
Goller: Yıldıray Koçal (dk. 34, 38, 61 ve 68), Hüseyin Civelek (dk. 64) (Nevşehir Belediye Spor)
Sarı kart: Erkam Kömür (Başkent Gözler Akademi FK)